Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Crotone: "Luis Alberto? La qualità del giocatore non si discute, si discutono i comportamenti. Sopra a ogni cosa c'è il rispetto per la società. Lui ha fatto un passo verso di noi, speriamo nel futuro non si ripetino. Più che il Crotone dobbiamo affrontare il meteo. Non dev'essere un alibi, dobbiamo essere più forti di ogni ostacolo e dare continuità".