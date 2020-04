A centrocampo la Lazio sul mercato si vuole rinforzare. Non solo Escalante, già chiuso a 0 dall'Eibar. Oltre a Bonaventura del Milan sta diventando caldissima la pista che porta a Leander Dendoncker del Wolverhampton. Centrocampista della nazionale belga, come riporta il Corriere dello Sport piace tantissimo per la sua duttilità.



MERCATO LAZIO - Dendoncker piace perché sa giocare in 3 ruoli diversi: sa fare il difensore centrale, sfruttando fisico e centimetri in abbondanza, ma può anche giocare da vice-Leiva come mediano davanti alla difesa o la mezzala. Forte di testa, geometrico, muscolare e intelligente, Dendoncker è un ragazzo che viene dalla campagna, il papà allevava maiali, deve aver visto qualcosa nel figlio se ha destinato una parte dei suoi terreni ad un campo di calcio. Brutta notizia per Tare: costa 25-30 milioni. Ora quella buona: fa parte della scuderia Mendes, alleato di mercato.