Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l’ex ds della Lazio Igli Tare ha parlato dei colpi che non ha portato a termine. "Avevo preso Cavani alla Lazio. All'ultimo Zamparini non me l'ha voluto dare. Kim è un altro rimpianto. Quando era a Shanghai, avevamo fatto un'offerta, prima che andasse al Fenerbahce", ha spiegato.