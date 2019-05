Il ds della Lazio Igli Tare parla a Rai Sport prima della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Più che grande emozione, deve essere una festa dello sport perché in finale ci sono due squadre che hanno meritato di essere qui. Per noi sarebbe fondamentale questo trofeo, per dare un senso alla stagione: mi piacerebbe vedere la Lazio così forte come in Coppa Italia in tutte le competizione, dobbiamo avere più costanza anche nelle partite di campionato".