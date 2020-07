Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Dazn prima della sfida contro il Milan: "Penso che la parola d'ordine stasera sia continuità. Dopo la vittoria della Juve siamo chiamati in causa, siamo in obbligo di vincere stasera, perché è una partita che ci può dare una continuità che ci serve anche in questo momento duro. Chi gioca gioca, deve dare il massimo, solo con una vittoria possiamo stare in scia alla Juve".