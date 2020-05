Inzaghi vuole De Paul alla Lazio per la prossima Champions League. In caso di partenza, per una cifra folle, di Sergej Milinkovic Savic, uno dei profili che piace a Tare è Rodrigo De Paul. Tare gli ha messo gli occhi addosso, ne ha seguito la crescita fino alla Nazionale argentina, la capacità di adattarsi e le qualità tecniche.



MERCATO LAZIO - De Paul verrebbe valutato solo in caso di partenza di Milinkovic Savic. Se però dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da Psg, Real Madrid o United, allora De Paul sarebbe uno dei profili preferiti. Può giocare in più ruoli, si è anche abbassato a centrocampo nel ruolo di mezzala, ha qualità e colpi. Un profilo ideale per la Champions League.