11 partite, 7 reti: il Fenerbahce lo ha preso per 3,5 milioni di euro, ora lo rivenderà ad una cifra superiore ai 10. La Lazio si è gettata su Vedat Muriqi: come confermano in Turchia, Tare vorrebbe anticipare le big che lo stanno cercando e provare a portarlo in Italia a gennaio per 8 milioni di euro. Su Muriqi ci sono Tottenham e Atletico Madrid, colpite dalle prestazioni del giocatore con la maglia del Kosovo. La Lazio ci prova, ma dovrà fare i conti con le resistenze del club del Faro.



MERCATO LAZIO - Muriqi, intanto, vuole la Champions con il Fenerbahce. Inzaghi ha tracciato il profilo dell'attaccante che vorrebbe, e Muriqi, con i suoi 194 cm, sembra l'ideale da piazzare là davanti. Piccolo particolare: il suo club vuole monetizzare, e non ha bisogno di farlo subito. La cessione di Elmas al Napoli, a lungo inseguito anche dalla Lazio, ha riempito le casse del club. Vorrebbero aspettare a fine stagione i dirigenti turchi, Tare dovrà provare a forzare la mano.