Lazio, arrivano conferme sul forte interesse per Yunus Akgun. Il direttore sportivo Igli Tare sogna il colpo giovane, in grado di infiammare l'Olimpico, e ha individuato nell'astro nascente del calcio turco il profilo ideale.



MERCATO LAZIO - La Lazio si è fiondata su Akgun, forte di rapporti solidi in Turchia. Si è mossa in anticipo, ha chiesto al Galatasaray la disponibilità a trattare. Come riporta il Corriere dello Sport, per il talentuoso centrocampista il Galatasaray ha chiesto almeno 3 milioni di euro.