Difesa da rifare. La Lazio è concentrata sui suoi obiettivi, ma sta anche valutando attentamente le operazioni da fare sul calciomercato. Igli Tare è al lavoro, vuole soffiare i suoi obiettivi agli altri club prima che si accendano aste folli. E vuole farlo partendo dalla difesa.



MERCATO LAZIO - Il primo indiziato a partire è Wallace: il suo potentissimo agente, Mendes, potrebbe trovargli un nuovo club, in cui trovare più spazio. Patric sta trovando pochissimo spazio, Bastos sembra un altro giocatore: sta convincendo, potrebbe essere confermato. Come riporta il Corriere dello Sport Tare starebbe sondando il terreno per Davide Biraschi, difensore del Genoa. Prezzo sul cartellino: almeno 7-8 milioni, ma ci sono anche i 2 milioni del riscatto di Romulo, di cui la Lazio sta valutando il riscatto.