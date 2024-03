Lazio, Taty non si muove: Lotito conferma Castellanos anche per la prossima stagione

Castellanos resterà alla Lazio in estate. Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi a Formello Lotito e Sarri hanno ribadito la fiducia in lui per il finale di stagione. Al netto di quello che sarà poi il futuro del tecnico, entrambi hanno anche sottolineato la volontà di puntare sulla sua affermazione in biancoceleste l'anno prossimo. Per Castellanos fin qui 2 gol e 5 assist fra campionato e coppe. Pochi per giustificare l'investimento da 20 milioni (compresi i bonus che ancora non sono scattati) fatto l'estate scorsa per prelevarlo dal Girona. Lotito però è convinto delle qualità del giocatore e lo ha sempre difeso dallo scetticismo dei più critici. La società capitolina si aspetta quindi che il talento del Taty possa esplodere da un momento all'altro ed è disposta ad attendere ancora per vederlo esprimersi a pieno, mettendo a tacere le voci di un suo possibile addio.