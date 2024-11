AFP via Getty Images

Lazio, tegola Romagnoli: esce al 45' per infortunio

14 minuti fa



La Lazio perde Alessio Romagnoli. Durante il match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, tra i biancocelesti e il Bologna, il difensore ex Milan non è rientrato in campo dopo l'intervallo per via di un problema fisico riportato sul finire del primo tempo. Al suo posto è subentrato Gigot. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni.