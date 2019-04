Lazio con i tempi stretti per la corsa Champions. Anzi strettissimi. La squadra di Inzaghi deve tornare subito in campo perché sabato ha un altro match delicatissimo, da vincere per forza per rimanere attaccati al treno che conta. Tra campionato e Coppa Italia, la Lazio non si riposerà nemmeno a Pasqua e Pasquetta



ALLENAMENTO CHAMPIONS - Per arrivare in Champions, bisognerà passare dalla via del sacrificio. Stamattina subito scarico, poi venerdì pomeriggio è già rifinitura anti-Chievo. Inzaghi sorride a metà: tornerà Luis Alberto dalla squalifica, ma mancherà Leiva per lo stesso motivo. Da valutare Correa, forse andrà in panchina.