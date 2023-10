Quando i vertici della Lazio hanno inziato a pianificare il mercato estivo alla fine della scorsa stagione, Maurizio Sarri aveva le idee chiarissime: "Voglio questo e questo".. Per Berardi non c'è mai stata una trattativa col Sassuolo, l'ex centrocampista dell'Empoli è stato qualche settimana al centro di un tira e molla Lotito-Cairo durante il quale il Torino non ha abbassato la richiesta di 25 milioni e la Lazio non è mai arrivata a quella cifra. Così Ricci è rimasto in granata. E Berardi in neroverde.- Il mercato va avanti, Sarri sbuffa e alza gli occhi al cielo. Gli propongono diversi profili, lui li boccia tutti: da, passando per. Davanti è arrivato Castellanos, "Sarri voleva Sanabria" ha svelato Lotito. E non era convinto di, ritenuto ancora non pronto per la Serie A. Nella seconda parte dell'estate è stato accontentato con gli arrivi di, ma non erano prime scelte; e in generale la gestione del mercato non ha soddisfatto per niente l'allenatore.- Dopo sette punti nelle prime sette partite di campionato Sarri è uscito allo scoperto: "I giocatori che ho indicato io non sono arrivati - ha detto dopo la sconfitta contro il Milan - Siamo partiti da A, ma poi ho dovuto scegliere tra X e Y". Messaggio diretto alla società,. Il club è convinto di aver fatto tutti gli sforzi possibili per rinforzare la rosa, c'è un cambio in ogni ruolo come non succedeva da anni e sono arrivati giocatori di profilo internazionale. Ma non ci sono - secondo l'allenatore - i giocatori che voleva Sarri.