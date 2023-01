Non solo obiettivi e valore della rosa della Lazio. C'è altro dietro le tensioni verbali di questi giorni tra Tare e Sarri. Ne parla oggi il Messaggero, svelando un retroscena sulle dichiarazioni discordanti del ds e del tecnico biancoceleste. L'idea che l'allenatore toscano possa avallare la cessione di Milinkovic e Luis Alberto a gennaio ha infatti infastidito parecchio il direttore sportivo: il rischio di un deprezzamento in questo modo del valore dei due giocatori è molto alto. Sarri in realtà li terrebbe entrambi ben volentieri, ma ha bisogno di certezze riguardo la loro reale voglia di restare alla Lazio.