Tensioni tra Luis Alberto e alcuni compagni nello spogliatoio della Lazio a Madrid. Il centrocampista biancoceleste non sta attraversando un gran momento di forma e brillantezza in campo. Anche contro l'Atletico in Champions mercoledì sera non è riuscito a trascinare la squadra come tutti si aspettavano da lui. Secondo quanto riporta Il Tempo, dopo la gara ci sarebbero anche stati alcuni diverbi con alcuni dei senatori dello spogliatoio. Immobile e Zaccagni, su tutti, ma anche con Guendouzi, che in poco tempo è già diventato un elemento portante del gruppo squadra. Tensioni che derivano da un rendimento generale della squadra al di sotto delle aspettative e risultati frustranti per tutti i protagonisti in campo.