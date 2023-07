Secondo Il Messaggero non c'è stato solo il caos Luis Alberto a rendere incandescente il clima nello spogliatoio della Lazio negli ultimi giorni. I caso dello spagnolo - nato dal tergiversare di Lotito sul rinnovo promesso da oltre un mese, ma sempre rimandato per il mancato accordo sulle commissioni agli agenti - è rientrato dopo neanche 24 ore. Il Mago aveva addirittura minacciato di tornare a Roma in anticipo. Decisivo l'intervento diplomatico di Sarri per smorzare i toni.



Oltre al numero 10, ci sono però anche Zaccagni, Provedel e Casale che mugugnano. Il primo aspetta da un anno di firmare il prolungamento, per il quale è stato già trovato un accordo verbale, mai ratificato. Gli altri due, stando alla ricostruzione del quotidiano romano, hanno bussato alla porta del presidente dopo l'ottima stagione scorsa, ma non hanno ricevuto alcuna apertura per negoziare un nuovo accordo dopo solo un anno dal loro arrivo. A inasprire ulteriormente la situazione c'è poi l'insoddisfazione del tecnico e di alcuni senatori per i ritardi sul mercato.