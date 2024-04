Lazio, tentativo di pace tra Tudor e Guendouzi: uno scenario va evitato a ogni costo

16 minuti fa



Fabiani proverà a mediare tra Tudor e Guendouzi per il bene della Lazio. Lo scrive oggi Repubblica, ricostruendo la vicenda del litigio di giovedì scorso. L'infortunio al polpaccio lo avrebbe tenuto fuori a prescindere dalla gara contro la Salernitana, ma il calciatore non aveva gradito di essere provato tra le riserve nella rifinitura. Con il tecnico è volata qualche parola di troppo. Le acredini del passato sono tornate ad acuirsi. Ma il ds, che li ha scelti entrambi personalmente, intende trovare a tutti i costi il modo per farli convivere.



Parlerà conentrambi tra oggi e domani. Lo scenario da evitare è che a fine stagione, per le incomprensioni con l'allenatore, il centrocampista francese - tra i migliori per rendimento quest'anno - chieda di andare via. La Lazio crede molto in lui e ha tutta l'intenzione di considerarlo un punto fermo per la rifondazione che avverrà in estate. Il riscatto da pagare al Marsiglia (12 milioni di euro) diventerà obbligatorio appena la Lazio avrà la certezza di piazzarsi sopra al 12° posto in A. Poi starà alla società riuscire a placare gli animi nello spogliatoio: le parole di due giorni fa in radio di Fabiani ("sono i tesserati al servizio della Lazio, non il contrario") valgono anche per situazioni di questo genere.