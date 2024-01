Lazio, tentativo per Candreva: i dettagli e la posizione della Salernitana

Ritorno di fiamma per la Lazio. I biancocelesti si guardano intorno per rinforzare il reparto attaccanti, con particolare attenzione alle corsie offensive e tra i nomi più in evidenza in questo senso c'è quello di Antonio Candreva, che in passato ha già vestito i colori biancocelesti. Per lui si contano infatti ben 190 presenze in biancoceleste con 45 gol e 43 assist all'attivo.



TENTATIVO - Quella di Candreva non sembra solo una pazza idea di ritorno, ma - come riportato da Sky - una suggestione che si è tradotta in un vero e proprio tentativo fatto dalla Lazio all'inizio del mercato. In quell'occasione la Salernitana fece muro, ma non è da escludere un nuovo tentativo per provare a riportare a Formello Candreva in questi ultimi giorni di mercato.



LA POSIZIONE DELLA SALERNITANA - Il giocatore, dalla sua parte, avrebbe aperto alla destinazione, ma - viste anche le necessità di rinforzare la rosa per la lotta salvezza - i campani non sembrano intenzionati a lasciarlo partire facilmente. Anche alla luce dell'opzione per l'estensione del suo contratto (attualmente in scadenza a giugno 2024), già attivabile dalla Salernitana.