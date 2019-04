Col terrore dei cartellini. Milan e Lazio si affronteranno in una semifinale di Coppa Italia importante e ad alta tensione. Con un occhio molto attento ai gialli: l'occasione per risollevare una stagione fino ad ora in bilico è ghiotta, ma l'irruenza potrebbe costare caro. Potrebbe costare le finale.



TIMORE GIALLO - Il timore di prendere giallo e conseguente finale saltata è alto, atlissimo. Nel Milan i giocatori a rischio sono: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Rodriguez e Kessie. Sono ancora di più i diffidati in casa Lazio che, in caso di ammonizione e di passaggio del turno, salterebbero la finale: Patric, Wallace, Marusic, Leiva, Parolo, Milinkovic e Immobile. Uomini-chiave di entrambi gli schieramenti, che dovranno mantenere uno spicchio di concentrazione in più per evitare gialli pesantissimi.