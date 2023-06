Mimmo Berardi è l'esterno d'attacco che Sarri vorrebbe per rinforzare il reparto offensivo. Per accontentare il tecnico, la Lazio dovrà però battere la concorrenza del Milan. I rossoneri sono più avanti nella trattativa, scrive oggi Repubblica, ma non tutti nella dirigenza sono d'accordo con la scelta, fatta da Maldini e Massara, di investire tanti soldi sul capitano del Sassuolo, che ad agosto compirà 29 anni. Tra queste titubanze può allora inserirsi Lotito, che metterebbe sul piatto anche Cancellieri come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino (oltre 20 milioni) dell'attaccante neroverde.