Feyenoord e poi derby per la Lazio, chiamata ad affrontare due sfide cruciali per il futuro della stagione in pochi giorni. Il morale non è dei migliori dopo il ko di Bologna e i numeri del rendimento di squadra in questa stagione non sono entusiasmanti, ma Sarri vuole affrontare un problema alla volta. Prima di tutto la Champions, dove martedì i biancocelesti si giocano di fatto gran parte delle chance di superare il girone. Solo da mercoledì si ragionerà sulla stracittadina.



Oggi alla ripresa a Formello in campo c'erano solo i giocatori che non avevano giocato ieri al Dall'Ara. Gli altri hanno lavorato in palestra. Anche in coppa le scelte del tecnico toscano saranno fatte solo valutando lo stato di forma dei suoi uomini. L'unico indisponibile resta Casale. In dubbio c'è Marusic, per un problema al tendine d'Achille accusato a metà gara contro il Bologna. Gli altri sono tutti arruolabili. A centrocampo Luis Alberto non riposerà mai - ormai è chiaro - quindi potrebbero trovare spazio Kamada e Vecino per completare il terzetto, dando respito a Rovella e Guendouzi, spremuti nelle ultime gare. Dalle prove tattiche di domani saranno più chiare le intenzioni del mister anche sugli esterni e in attacco.