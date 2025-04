Lazio, tiene il fattore campo nel derby: in casa non perde da 10 partite contro la Roma

Il pari nelper laè buono solo per le statitische. Il punto contro i giallorossi consente agli uomini didi restare per il momento ancora in classifica, a +2, anche se laha mantenuto così il vantaggio degli scontri diretti (all'andata finì 2-0). Ma la corsa Champions ora si fa più complicata, con la Juventus, quarta, salita a +3 in classifica. L'unica magra consolazione per i biancocelesti è. L'ultimo successo dei romanisti in casa dei cugini risale infatti al 4 dicembre del 2016. Da allora, tra campionato e Coppa Italia sono arrivate 6 vittorie per la Lazio e 4 pariggi, compreso quello di ieri.

Il gol di Romagnoli peraltro ha interrotto un digiuno di reti nei derby in campionato che durava da 3 partite., con il rigore trasformato da Zaccagni. La Roma ha vinto invece i successivi incontri 1-0 e 2-0, entrambi in Seire A e con il pubblico dalla propria parte. E anche in precedenza, nello 0-0 del 12 novembre, i laziali non erano riusciti a segnare.: fu sempre Zaccagni, oggi diventato capitano della squadra, a deciderlo.