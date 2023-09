Ad assistere alla vittoria ottenuta sabato dalla Lazio al Maradona contro il Napoli c’era anche il doppio ex Pepe Reina. Il portiere spagnolo, a fine partita, è sceso negli spogliatoi per festeggiare con i suoi ex compagni e un allenatore al quale è molto legato come Sarri. Il preparatore dei portieri Nenci ha pubblicato una foto con Pepe sui social che ha suscitato l’ira di molti tifosi azzurri.