Il problema è che nessuno sembra ascoltarlo. Non è tanto lo 0-2 subito in casa contro l’Inter a preoccupare i tifosi, quanto il quadro generale in cui è arrivato. E la contestazione finale della curva, a suon di “fuori le p***e” e “tifiamo solo la maglia”, questa volta somigliava più a un grido di frustrante disperazione, che non a un tentativo si scuotere la squadra.Nove punti in meno rispetto a un anno fa. Un attacco sterile (appena sedici gol fatti, secondo peggior rendimento tra le prime dieci della classifica) e una difesa che crolla per errori individuali (Provedel col Verona, Marusic e Gila contro l’Atletico e stasera, per citare solo gli ultimi episodi). Dati che fanno a cazzotti con le aspettative di inizio stagione - secondo Sarri troppo alte – ma soprattutto con gli investimenti fatti e al valore tecnico complessivo della rosa. Pedro, Zaccagni, Immobile, Luis Alberto non valgono l’11° posto in classifica né agli occhi dei tifosi, né per i numeri della loro carriera. E neanche il curriculum dei nuovi acquisti (come Guendouzi, Kamada e non solo) è quello di giocatori da metà classifica. Il perché dei fischi - non i primi della stagione - anche durante il match contro i nerazzurri è tutto qui. Ma la reazione sperata ancora non si è vista.Al contrario,. L’atteggiamento di Luis Alberto dopo il suo ingresso in campo, anche lui non esente da critiche da diverse settimane, ha indispettito parecchio il pubblico. Idem per le mani sui fianchi di Felipe Anderson in diversi momenti del match. Persino i mugugni nei confronti di Immobile, che fino a poco tempo fa sembravano arrivare solo da una minoranza irriconoscente, iniziano a farsi sentire più insistentemente. La paura dei laziali è anche quella che si sia rotto irrimediabilmente qualcosa nello spogliatoio. E che i buoni risultati in coppa siano solo polvere sotto il tappeto. In molti invocano un intervento pesante della società, ma in questo periodo Lotito – dopo le sfuriate dei mesi scorsi – sembra più concentrato sui lavori in Senato che non sulle questioni biancocelesti. Sulla graticola inevitabilmente c’è anche Sarri che però insiste a difendere il suo operato. “Partita di ottimo livello per 65 minuti, condizionata da un errore – ha detto ai microfoni a fine gara il tecnico toscano – può essere una base su cui ripartire”. Parole che convincono poco il popolo biancoceleste (basta fare un giro sui social per constatarlo), esasperato anche dalla mancanza di soluzioni per il mal di gol e sconsolato dalle: “Non so come dividere le responsabilità di questa situazione tra tutte le componenti. Non so perché in campo ci siano risposte diverse in campo rispetto all’anno scorso. Non so dove ho sbagliato, anche se le mie colpe sicuramente ce le ho”.. Calciatori che non reagiscono, società apparentemente assente, allenatore che sembra non avere soluzioni per risolvere i problemi della squadra. Da qui l’interrogativo che resta preoccupantemente sospeso su chi ascolterà l’allarme e, soprattutto, se si riuscirà a spegnerlo.