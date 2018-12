La tifoseria della Lazio non ha digerito l'ennesimo pareggio, arrivato in pieno recupero contro la Sampdoria grazie al colpo di genio di Saponara. Cori pesanti, rabbia dopo la gara da parte dei tifosi biancocelesti e c'è stato anche uno striscione esposto all'esterno dell'Olimpico. Destinatario, Sergej Milinkovic-Savic reo di metterci poco impegno in questa stagione dopo la mancata cessione: "Milinkovic zingaro", il contenuto dello striscione indirizzato al serbo considerato autentico capro espiatorio della situazione.



OCCHIO AL MERCATO - Ultimamente, il presidente Lotito non ha negato la possibilità di una cessione di Milinkovic al giusto prezzo. Il Milan non ha mai nascosto di averlo sognato alla fine della scorsa estate, la Juve ci ha provato a luglio senza successo, in fila si è messa ora anche l'Inter con Beppe Marotta. Difficile immaginare una partenza già a gennaio, ma a giugno le strade di Milinkovic e della Lazio potranno separarsi. E l'asta è pronta a riaprirsi, occhio anche alle possibili sorprese dall'estero dove l'interesse per Sergej - nonostante le prestazioni deludenti - non è scemato.