Biglietti troppo cari, l'ultimo capitolo della. Uno scontro tornato a livelli di violenza verbale nell'etere biancoceleste come non si vedeva da parecchi anni. Dalla contestazione post (non)mercato di gennaio fino a oggi c'è stata una escalation di proteste contro la dirigenza.. E le parole di ieri sera del presidente non hanno certo aiutato a sedare gli animi.“Il danno lo fanno alla Lazio, non a me” ha dichiarato il patron, riferendosi alla scelta del tifo organizzato – seguita anche da molte altre persone, stando ai numeri dei biglietti venduti in tutti i settori dell'Olimpico – di. “Vacci da solo”, recita il comunicato degli Ultras , “Questi prezzi sono un insulto al tifoso”., a causa delle variabili legate al Covid sulla capienza massima degli stadi. Qualche sconto per vecchi abbonati, alcune partite a costi ribassati e poco altro, per lo più legato agli accordi di sponsorizzazione con Binance. Troppo poco - il giudizio di chi contesta - per venire incontro alle esigenze di chi si è sobbarcato, rispetto agli anni pre-pandemia (quando comunque i prezzi praticati erano tra i più bassi d'Italia, ndr). E così,(sempre al costo di 40€, ndr). È stato anche aperto uno spicchio in più in Curva Sud per venire incontro ai numeri dei tifosi in trasferta, che a conti fatti saranno circa diecimila o giù di lì. Un'ulteriore beffa per i laziali, che – sparsi in piccoli gruppi tra distinti e tribune – avranno quindi l'impressione di trovarsi loro fuori casa., quando la contestazione anti-Lotito, al grido di “Libera la Lazio”, portò nelle ultime partite della stagione ad avere numeri esigui di presenze.Alla fine la Lazio non fu liberata. Ed è presumibile che anche questa volta non sarà diverso.. Il mancato incasso da biglietteria danneggia le casse della società, non le sue tasche o la sua persona. Peraltro, l'alto afflusso di trasfertisti compenserà parte degli introiti.Quella frase per molti rappresenta l'ennesima prova della scarsa considerazione che il gestore (così viene appellato in maniera dispregiativa, ndr) ha dei tifosi. Ma per lui un improperio e un augurio di morte in più o in meno, dopo 18 anni, non fa differenza. Lo scarno spettacolo a cui si assisterà domenica sarà invece un'innegabile. Perché spalti semi-deserti in una partita di cartello, con la tifoseria ospite che sovrasta quella locale, non sono certo un bello spot per il brand Lazio. Ad essere danneggiata sarà poi la squadra in campo. È vero che nessun tifoso ha mai segnato materialmente un gol, ma la spinta del dodicesimo uomo è trainante per i calciatori negli incontri più caldi, sentiti e decisivi della stagione. A quanto pare però,i. Un sacrificio estremo, secondo l'ottica degli ultras. Un danno auto-inflitto alla propria passione, necessario per provare a, mai in empatia con il proprio pubblico.