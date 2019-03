Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti e tifoso della Lazio, parla a Radiosei: "Sono ottimista nella vita, ma il derby è un'eccezione: lo vivo malissimo. Penso sempre al peggio, ma questo è stato talmente bello che ha spazzato via ogni forma di pessimismo. L'azione del gol di Cataldi è poesia, tutta di prima come l'Arsenal di Wenger: sembriamo una squadra inglese, poi soffriamo con le piccole. Quale è la Lazio? Nel derby siamo stati troppo superiori, tanto che al 2 a 0 ho sentito che era fatta nonostante l'ansia. Il migliore in campo? Prima di tutto vorrei fermare il tempo per Bastos, per farlo essere sempre quello di sabato sera. Lui è sul podio, se lo merita".