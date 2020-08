Sarà l’ennesima volata al cardiopalma, ma con la sensazione che stavolta sarà una finale positivo. Talmente c’è la voglia di andare su giocatori del calibro di David Silva che la Lazio, in caso di fumata nera per lo spagnolo, ha perfino accarezzato l’idea di contattare Thiago Silva, anche lui in scadenza col Psg e reduce da una partita fantastica con l`Atalanta. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Ma pare che il brasiliano voglia tornare in patria, nonostante qualche ammiccamento del Milan. Sarebbe stato proposto nelle ultime ore anche Otamendi. L’altra, per certi versi più roboante, il contatto che ci sarebbe stato con Cavani, vicino al Benfica.