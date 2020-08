Dopo quanto accaduto con David Silva, la Lazio ha tentato in extremis di allacciare qualcosa con Cavani che sta andando al Benfica, ma ha anche ricevuto una marea di proposte. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Son tornati in auge i mediatori di Mario Gotze, svincolato dal Borussia Dortmund, se ne terrà conto. Da tenere d'occhio sono soprattutto i profili di James Rodriguez e Rafinha Alcantara. Più il secondo che il primo, attualmente. Per il colombiano c'è la strada preferenziale con Jorge Mendes, prende 6 milioni di euro a stagione ed è in uscita dal Real Madrid, con un costo tra i 15-20 milioni. Per Rafinha Alcantara, un pallino di Tare, c'è un discorso che va avanti da anni.