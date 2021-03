C'è attesa per il verdetto della Corte d'Appello riguardo al ricorso presentato dalla Lazio contro la decisione del Giudice Sportivo di non assegnare il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della partita del Torino. Nel caso in cui il verdetto dovesse essere favorevole al club biancoceleste, il presidente Urbano Cairo è pronto a presentare a sua volta ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.



Il Collegio di Garanzia del Coni aveva, lo scorso dicembre, ribaltato la sentenza del Giudice sportivo e del Tribunale Federale che, in un caso molto simile, aveva assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus contro il Napoli.