La sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale 2023/24 propone il big match Lazio-Torino con calcio d'inizio mercoledì 27 settembre 2023 a partire dalle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Maurizio Sarri non credo che i suoi siano in crisi, ma la sola vittoria col Napoli e le tre sconfitte in 5 gare hanno fatto precipatare i biancocelseti nei bassifondi della classifica. In forte ripresa i granta di Juric che hanno rimontato e pareggiato con la Roma ottenendo il terzo risultato utile consecutivo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Torino, con calcio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 28 settembre all'Olimpico di Roma sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.