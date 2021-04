Potrebbe concludersi nei primi giorni di maggio la telenovela riguardante Lazio-Torino, in quei giorni è infatti attesa la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla società biancoceleste che vorrebbe la vittoria per 3-0 a tavolino. E' molto difficile però che il ricorso venga accolto, considerato che fu proprio il Collegio di Garanzia del Coni, per un caso pressoché identico (quello di Juventus-Napoli) a ribaltare il verdetto del Giudice sportivo e decidere per la disputa della partita.



Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Lazio-Torino potrebbe quindi essere recuperata mercoledì 19 maggio, anche se servirebbe l'ok della Uefa che per quel giorno dovrebbe avere già a disposizione l'Olimpico per l'Europeo.