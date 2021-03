Mentre la Lazio continua ad allenarsi a Formello per preparare la sfida contro il Crotone, arrivano notizie per quanto concerne le battaglie extra campo di Lotito. Come riporta Il Corriere dello Sport, la decisione su Lazio-Torino da parte del Giudice Sportivo Mastrandrea è attesa nella giornata di venerdì (quando alle 15:00 ci sarà Lazio-Crotone). Il club capitolino avrà tempo fino a domani per presentare una memoria difensiva. Il Torino ha già reso nota la sua tramite l'avvocato Chiacchio. Lotito non farà sconti. In caso di rinvio del match è pronto ad affidarsi alla Corte d'Appello e se non basterà anche al Collegio di Garanzia.