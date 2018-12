La furia del presidente Claudio Lotito. Non per il pareggio per 1-1 contro il Torino, ma per le decisioni prese dall’arbitro Irrati. L’episodio contestato dal numero uno della Lazio è soprattutto il rigore concesso al Torino prima dell’intervallo per una trattenuta di Marusic ai danni di Belotti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al rientro negli spogliatoi tra le due frazioni di gioco, Irrati si è ritrovato Lotito davanti al suo stanzino. Il presidente della Lazio ha chiesto spiegazioni in merito al rigore concesso alla squadra granata. Irrati ha chiesto a Lotito il perché della sua presenza negli spogliatoi, davanti agli ispettori federali. Poi lo stesso Irrati e i suoi collaboratori hanno invitato Lotito ad allontanarsi. A quel punto il presidente della Lazio se n’è andato inveendo contro tutto e tutti.



POLEMICHE SU POLEMICHE - Al termine del match è stato il direttore sportivo Tare ad attaccare duramente l’operato dell’arbitro Irrati: “È uno scandalo, sono sconcertato. Se la Lazio dà fastidio basta saperlo. Dopo tutti i torti dell’anno scorso ora si ricomincia. Non si può andare avanti così. Il rigore? Inesistente, se lo dai è dieci volte più netto quello su Acerbi”. Un altro Lazio-Torino - dopo quello della passata stagione - che si porta dietro numerose polemiche arbitrali...