Tantissime sorprese, com'era preventivabile, per la formazione ufficiale della Lazio in vista della sfida contro il Torino delle ore 18:30 che non si disputerà allo stadio Olimpico. Ecco le scelte di Inzaghi:



Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.