. Possono essere sintetizzate così le motivazioni che hanno portato la Corte Sportiva d’Appello a respingere il ricorso della società biancoceleste che chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino: un provvedimento che, stando a quanto scritto nelle motivazioni della sentenza, l’organo giudicante della Figc avrebbe anche adottato considerato che, cercando di trarre profitto dalla situazione. La Corte Sportiva d’Appello, non può scontrarsi con quanto deciso dal Collegio di Garanzia del Coni nel caso, pressoché identico, di Juventus-Napoli.Il comunicato della Corte Sportiva d’Appello, con le motivazioni della sentenza riguardo al ricorso della Lazio, sono una sorta di “J’Accuse” nei confronti del Torino. “Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti,, a carattere interpretativo,”. E ancora: “adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata”. Ma soprattutto alla società del presidente Urbano Cairo viene mossa l’accusa di aver adottato: “che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco”.Come detto in precedenza, però,dello scorso ottobre, non disputatasi in quanto l’Asl del capoluogo campano bloccò la formazione partenopea. Un fatto identico a quanto avvenuto lo scorso 2 marzo per Lazio-Torino. La decisione di far rigiocare la partita ha quindi il sapore della resa da parte dell’organo federale, costretto a inchinarsi, controvoglia, alle decisioni del Coni e dell’Asl. Il celebre “J’Accuse” diriguardo all'Affare Dreyfus portò alla riapertura del caso: stavolta sono improbabili altri colpi di scena sulla vicenda e su quella che, proprio come Juventus-Napoli, è diventata una partita infinita ancora prima di essere cominciata.