Lazio-Torino, le pagelle di CM: Marusic gioia e dolore, male Dia. Gineitis mette le cose a posto

Getty Images

Lazio – Torino 1-1LAZIOpressoché inoperoso nel primo tempo. Fa una gran parata su Maripan in avvio di ripresa, ma non può opporsi alla staffilata di Gineitis.media matematica tra il gran gol e la superficialità sul pari avversario. Sblocca la gara con un arcobaleno sul secondo palo, ma poi si perde Biraghi sul fondo in occasione dell’1-1domina nel gioco aereo. Non ha paura di far valere il fisico in tutte le situazioni, anche se a volte rischia facendosi pescare fuori posizione.salva dopo 5 minuti su un errore di Zaccagni. In generale, bene in marcatura su Che Adams.

senza Tavares dall’altra parte, prova lui a spingere sul suo lato per aumentare la pressione offensiva. In ripiegamento però si fa sempre trovare al posto giusto, con gran senso della posizione. (dal 27’s.t.Ricci gli crea parecchie grane e lui commette qualche imprecisione di troppo nella gestione del pallonegestisce il palleggio con ordine, senza forzare mai la giocata. È lui il perno che dà compattezza ai reparti.il più attivo dei suoi. Fa ammattire la difesa avversaria, anche se non trova la zampata decisiva. (dal 44’s.t.

spreca una chance a porta vuota a metà primo tempo. Con qualche guizzo dei suoi però genera spesso apprensione tra gli avversari. (dal 27’s.t.non segue il diretto avversario nell’azione del pareggio)probabilmente la sua peggior prestazione stagionale. Tanto movimento a rientrare che però non crea né spazio, né superiorità numerica, perché troppo lento o fuori tempo.fa fatica nelle sponde contro Maripan. Poco reattivo anche sulle seconde palle. (dal 20’s.t.: non fa meglio del compagno)

: Male in generale l’approccio alla gara, con una squadra impaurita. Poi l’ingresso di Dele-Bashiru abbassa il baricentro della squadra nel momento sbagliato.TORINOgran parata su Zaccagni nel primo tempo. Pasticcia poco dopo su Pedro, ma recupera in tuffo. Sul gol di Marusic non può arrivarci.tiene bene nell’1vs1 contro Zaccagni. Dà solidità a tutta la fascia coprendo bene le discese avversarie sul suo lato. (dal 25’s.t.: pesca bene Biraghi in profondità sul gol dell’1-1)

: un paio di interventi decisivi nel primo tempo sbrogliano situazioni problematiche. Concreto quando serve anche nei raddoppi sul centravanti.sifora il gol in avvio di ripresa. Fa buona guardia contro Dia, non concedendogli spazi per farlo girare in area.fa buona guardia nella sua zona di competenza. Perfetto l’assist per l’1-1.morde i piedi non solo dei centrocampisti avversari, ma anche di Dia, quando esce in aiuto sui suoi movimenti. Imperioso nel gioco aereo, meno preciso invece quando deve giocare lui il pallone. (dal 25’s.t: arriva puntuale all’appuntamento col gol del pareggio)

muscoli e fosforo a centrocampo. Recupera palloni e dà il via alle ripartenze anche se ogni tanto pecca di imprecisione.soffre la velocità degli esterni avversari. Impreciso anche nella gestione del possesso palla. (dal 40s.t.: praticamente mai coinvolto nella manovra offensiva. Non trova i tempi per dialogare con i compagni tra le marcature strette. (dal 25’s.t.: dà più imprevedibilità alla manovra offensiva)con i suoi strappi fa saltare i raddoppi a centrocampo della Lazio. Nel complesso però il suo apporto in avanti è limitato.

una buona occasione all’inizio e poi tanti movimenti a vuoto ed errori in appoggio. (dal 40s.t.All.dopo un primo tempo confusionario la squadra non perde la bussola nonostante il gol di svantaggio. Con i cambi riacciuffa un meritato pari.