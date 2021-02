Certezze non se ne hanno ancora ma, con il passare delle ore,. Dai tamponi effettuati ieri pomeriggio non sono emerse nuove positività nel gruppo squadra granata, tanto che, seguendo sempre un rigido protocollo (vietato anche l’utilizzo dello spogliatoio per cambiarsi).quello che dovrebbe essere decisivo per avere l’autorizzazione dall’azienda sanitaria locale per la trasferta di Roma: la condizione per ottenere il consenso alla partenza è che tutti risultino nuovamente negativi.Ma la novità delle ultime ore in casa granata è che, in modo anche da permettere adi effettuare almeno l’allenamento di rifinitura, dopo che per tutta la settimana non ha potuto lavorare con i suoi calciatori. Se, come al momento sembra, Lazio-Torino si dovesse giocare, la squadra granata non arriverebbe comunque alla partita nelle migliori condizioni: sono appena 12 i calciatori di movimento negativi al Covid, tra questi c’è ancheche, di fatto, non si allena da quasi un mese perché a sua volta colpito da Coronavirus subito dopo che illo aveva acquistato dalInevitabilmente Nicola dovrà quindi rimpinguare il gruppo aggregando alcuni giocatori della Primavera, senza dimenticare che la formazione giovanile granata sarà impegnata domani in campionato contro il. Anche questa partita sembrava essere destinata al rinvio, su richiesta del club felsineo, ma alla fine si giocherà regolarmente domani alle 15.