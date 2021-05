Salvezza o dramma. Salvezza, in caso di pareggio o vittoria contro la Lazio. Dramma, nel vero senso della parola, in caso di ko. Un dramma che, a quel punto, andrebbe in scena domenica alle 20.45. Il Torino si gioca tutto in 180': dopo i 7 gol subiti dal Milan e i 4 dallo Spezia, i granata sono chiamati a fare almeno un punto all'Olimpico se vogliono festeggiare la salvezza con una giornata d'anticipo. Nel recupero della 25esima giornata, rinviato per i casi di Covid tra la formazione piemontese, Simone Inzaghi è chiamato a riscattare il ko e soprattutto a servire un assist al fratello Filippo. La sua Lazio non ha più nulla da chiedere al campionato (6° posto già certo), ma può rovinare i piani del Torino, che a quel punto non dovrebbe assolutamente perdere domenica sera, nel match interno con il Benevento.



PROBABILI FORMAZIONI



Lazio-Torino (ore 20.30, Sky)



Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Immobile



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti