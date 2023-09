Il turno infrasettimanale prosegue con una serata ricca di impegni. Non solo Inter-Sassuolo e Napoli-Udinese in campo, ma anche la Lazio torna a calcare il terreno dell'Olimpico. Dalle 20.45 al via Lazio-Torino, in una sfida che si preannuncia concitata e che vedrà entrambe le formazioni determinate nel provare a portare a casa i 3 punti. I biancocelesti arrivano alla sfida con soli 4 punti conquistati nelle prime 5 uscite e già 3 sconfitte in tasca, mentre dall'altra il Torino di Juric galleggia a quota 8 e viene da due vittorie contro Genoa e Salernitana e un pareggio all'ultima con la Roma. Sarri è chiamato a dare risposte, ma per farlo dovrà superare una difesa che nelle ultime 3 gare ha concesso un solo gol.



STATISTICHE



La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime cinque sfide contro il Torino in Serie A: 4 pareggi ed una sconfitta.



A partire da marzo 2023, nessuna squadra ha vinto più trasferte e ottenuto più clean sheet fuori casa rispetto al Torino in Serie A: sei successi e sei clean sheet.



Era dal 2001/02 che la Lazio non cominciava con così pochi punti. Se non dovesse arrivare il successo contro il Torino, stabilirebbe la sua peggior partenza nell'era dei 3 punti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.