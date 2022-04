Aspettando le gare di lunedì - Napoli-Roma alle 19 e Atalanta-Verona alle 21 -. La squadra di Sarri è lì a un passo dalla zona europea, ha vinto le ultime due partite contro Sassuolo e Genoa e in generale ha conquistato dodici punti nelle ultime cinque partite (un solo ko, nel derby con la Roma). I biancocelesti sono trascinati sempre più da Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 24 reti e grande ex della gara. Un anno e mezzo tra il 2013 e il 2016 durante il quale ha totalizzato 28 gol in 48 partite col Torino, che oggi si presenta all'Olimpico dopo lo 0-0 col Milan.- Tutti a disposizione per Maurizio Sarri, che aveva un solo dubbio in difesa dove Patric è stato preferito a Luiz Felipe con Lazzari confermato a destra e Pedro in panchina. C'era qualche nodo in più da sciogliere per Juric: Izzo e Rodriguez hanno vinto i ballottaggi con Zima e Buongiorno,, insieme a Pobega, Brekalo ha vinto il testa a testa con Pjaca.: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Sarri.Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.: Juric.