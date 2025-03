Getty Images

Lazio-Torino, perché non è stato fischiato rigore sul tocco di braccio di Maripan

21 minuti fa

Una situazione spinosa, un tocco di mano in piena area di rigore che ha suscitato forti proteste da parte della Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno chiesto un penalty per un tocco di braccio di Maripan in area del Torino e Luca Marelli, esperto arbitrale, ha spiegato durante la diretta di DAZN perché il direttore di gara Massa non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra allenata da Baroni.



Queste le sue dichiarazioni: "Il tocco di braccio non è punibile perché braccio è in appoggio. Da regolamento se il braccio è in appoggio per evitare di cadere a corpo morto sul proprio corpo non è punibile. Poi c'è stato un contrasto tra Maripan e Rovella con Maripan, ma è un semplice contatto".