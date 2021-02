Ieri è stata ufficialmente rinviata al 17 marzo la partita tra il Torino e il Sassuolo (che era in programma questa sera) ma sembra sempre più probabile che a slittare sarà anche Lazio-Torino, in programma martedì.



Questo perché la positività alla variante inglese del Covid preoccupa l'Asl del capoluogo piemontese che, al momento, ha messo in isolamento domiciliare l'intero gruppo squadra granata. Entro lunedì tutti i giocatori del Torino si sottoporranno ad altri due giri di tamponi, ma se l'Asl continuerà a non permettere ai granata di allenarsi, difficilmente darà il consenso per far partire i giocatori alla volta di Roma. La decisione finale sul Lazio-Torino verrà presa lunedì.