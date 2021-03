​ ​ ​ ​

Venerdì 12 marzo, una data cerchiata in rosso sui calendari di Lazio e Torino. E' prevista per quella giornata infatti la decisione del Giudice Sportivo, che aveva lasciato il risultato dell'incontro, non disputato causa Covid (Toro bloccato in Piemonte dall'Asl per un focolaio interno alla squadra), 'sub iudice'. Una scelta legata al preannunciato ricorso da parte dei granata, il Giudice ha recepito le motivazioni del club torinese e perfezionato un supplemento d'indagine sulla vicenda. Ora è arrivato il momento del primo verdetto: venerdì il Giudice Sportivo si esprime su Lazio-Torino.