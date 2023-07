In attesa dell'ennesimo vertice di mercato questa sera tra Lotito e Sarri, torna di moda per la Lazio il nome di Karlsson. Secondo il Corriere dello Sport ci sono stati dei colloqui in questi giorni tra gli agenti dell'esterno d'attacco dell'AZ e il club capitolino. La pista può tornare a scaldarsi a breve. Ammesso che si riesca a convincere Sarri, che nelle scorse settimane era sempre rimasto piuttosto freddo sul profilo del calciatore.