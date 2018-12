Lazio, torna ad aleggiare lo spettro degli arbitri. In casa biancoceleste, come riporta il Messaggero, da registrare l'assordante silenzio di Lotito, dopo le parole di Tare, che invece pesano come macigni. Si teme che, sul cammino della Lazio, vengano messi più alti di quelli che normalmente portebbero al quarto posto.



RISCHI - L'altro rischio, oltre alla massima allerta, è quello di cadere nel complottismo e nella depressione. Le due dirette avversarie, Roma e Milan, sono due big, ma la Lazio ha la maturità per lottare fino alla fine e conquistare il quarto posto, cominciando a sistemare proprio gli scontri diretti, vero e proprio tallone d'Achille della squadra di Inzaghi.