Uscito per una botta nel corso di Salernitana-Lazio, l'esterno biancoceleste Adam Marusic si è allenato regolarmente alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Ancora assenti Radu, André Anderson e Basic, che non si vedono in allenamento da giovedì scorso. Assente anche Pedro, che si è infortunato al polpaccio destro contro la Salernitana.