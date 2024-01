Lazio, torna Candreva? La decisione della Salernitana

Niente ritorno alla Lazio per Antonio Candreva, almeno in questo mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto, le ultime indiscrezioni riportano come la pista si sia raffreddata, con i contatti tra il club biancoceleste e la Salernitana che sono andati avanti anche in queste ore, ma che non hanno portato ad alcun tipo di fumata bianca. I campani, infatti, non intendono privarsi di uno dei giocatori più importanti in rosa e si va dunque verso la permanenza del classe 1987 fino al termine della stagione, quando il suo contratto scadrà.



STAGIONE E PASSATO ALLA LAZIO - Nella stagione in corso Candreva ha giocato un totale di 19 partite, segnando 5 gol e fornendo 4 assist per i suoi compagni, con anche una presenza e una rete in Coppa Italia. L'esterno italiano ha già vestito la maglia biancoceleste per quattro stagioni e mezzo, dal gennaio 2012 al giugno 2016, per un totale di 192 presenze e 45 gol, prima del passaggio all'Inter.