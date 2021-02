Laha ricominciato a lavorare nel proprio quartier generale. I biancocelesti hanno messo nel mirino l’. Il big match contro i nerazzurri avrà luogo domenica sera alle 20:45 a. Sarà un appuntamento che saprà dire molto sul prosieguo della stagione della squadra di. Quest’ultima dovrà continuare a cavalcare l’entusiasmo delle sei vittorie consecutive in campionato e mantenere la massima attenzione contro i nerazzurri, appena eliminati in semifinale di Coppa Italia dalla Juventus.L’appuntamento per oggi era alle ore 15:00 sul secondo campo di. Attivazione con la solita mobilità articolare, poi ricco possesso palla. Già durante quest’ultimo. Dopo lo stiramento al flessore con tanto di leggera ricaduta, il centrocampista romano torna così a disposizione.In seguito al possesso, largo agli allunghi e infine alla partitella.queste ultime due esercitazioni, molto probabilmente per la solita pubalgia. Il Mago ha lasciato il campo toccandosi ripetutamente l’adduttore della gamba destra. Oltre il numero 10 biancoceleste,. Il Leone biancoceleste ha saltato solo la partitella conclusiva.Assenti alla seduta odierna ovviamente i due lungodegenti, entrambi in cura a Monaco di Baviera. Il brasiliano ha già iniziato la riabilitazione alla caviglia, mentre il portiere albanese nei prossimi giorni è atteso a Formello con tanto di chiarimento dopo l’intervista rilasciata a Sky Deutschland. Out anche. Da valutare le condizioni del centrocampista ivoriano, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.