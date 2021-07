Mentre la Lazio continua i preparativi per la prossima stagione nel ritiro di Auronzo di Cadore continuano le ricerche per il reparto offensivo. Come riporta Il Corriere dello Sport il club capitolino starebbe cercando anche un'alternativa non solo un esterno titolare. Per questo ecco tornare di moda l'ipotesi low cost di Callejon. Lo spagnolo è in uscita dalla Fiorentina ed è un pupillo di Sarri.